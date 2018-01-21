В Ташкенте задержали лже-инспектора УБДД

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Накануне, 20 января, к сотрудникам УБДД ГУВД Ташкента обратился гражданин, который сообщил о подозрительном инспекторе управления безопасности дорожного движения. По его данным, он находится на улице Бинокор и останавливает проезжающих мимо водителей автомашин и осуществляет досмотр их документов.
В результате был задержан гражданин Рузматов Азизбек Аширалиевич, который выдавал себя за сотрудника УБДД, сообщает пресс-служба ГУВД.
По данному факту в отношении Рузматова А.А. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Предварительное следствие продолжается и проверяется его причастность к другим преступлениям.
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