В Ташкенте задержали лже-инспектора УБДД

В ходе проверки у Рузматова были изъяты поддельный жетон сотрудника УБДД и поддельные протоколы административного правонарушения, а также форма инспектора, жезл и средство радиосвязи

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Накануне, 20 января, к сотрудникам УБДД ГУВД Ташкента обратился гражданин, который сообщил о подозрительном инспекторе управления безопасности дорожного движения. По его данным, он находится на улице Бинокор и останавливает проезжающих мимо водителей автомашин и осуществляет досмотр их документов.

В результате был задержан гражданин Рузматов Азизбек Аширалиевич, который выдавал себя за сотрудника УБДД, сообщает пресс-служба ГУВД.

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В ходе проверки у Рузматова были изъяты поддельный жетон сотрудника УБДД и поддельные протоколы административного правонарушения, а также форма инспектора, жезл и средство радиосвязи.

По данному факту в отношении Рузматова А.А. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Предварительное следствие продолжается и проверяется его причастность к другим преступлениям.

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