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Семьи жертв пожара в Казахстане

Узбекистанцы собрали 60 млн сумов семьям сгоревших в автобусе

© Фото: Хушнудбек Худайбердыев / facebook
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (32)
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Организаторы благотворительной акции - известный повар и ресторатор Бахриддин Чусти и юрист Хушнудбек Худайбердыев, успели раздать 12,3 миллиона сумов

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Узбекистане стартовала благотворительная акция по сбору средств для помощи семьям 52 узбекистанцев, погибших в результате возгорания автобуса в Казахстане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Свеча в руке
Robyn Beck / AFP
Семьи погибших в Казахстане узбекистанцев получат компенсации
За первый день ее проведения организаторам — известному повару и ресторатору Бахриддину Чусти и юристу Хушнудбеку Худайбердыеву — удалось собрать свыше 60 миллионов сумов. Данная сумма учитывает денежные переводы на пластиковую карту внутри страны и из-за рубежа, а также электронные денежные переводы в системе PayPal.

Кроме того, Бахриддин Чустий, вместе с представителями хокимията Туракурганского района Наманганской области, посетил несколько семей.

Семьи жертв пожара в Казахстане
© Фото: Хушнудбек Худайбердыев / facebook
Семьи жертв пожара в Казахстане

"В Туракурганском районе 20 семей потеряли 21-го родного и близкого человека, 10 из которых жители одной махалли "Катта курама"… Нам стало известно, что по инициативе правительства и хокима Наманганской области семьям погибших выделено по 5 миллионов сумов, по инициативе хокима Туракурганского района каждой семье предоставлено по одному барану, а по инициативе организаций и предприятий Папского района — продукты питания и другие необходимые предметы", — отметил Хушнудбек Худайбердыев.

Организаторы уже успели раздать 12,3 миллиона сумов. В частности, денежные средства получили семьи Омонулло Рахмонова, Отабека Нишонова, Нурмухаммада Хошимбоева, Солижона Умаралиева.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Шавкат Мирзиёев озвучил причину гибели людей в сгоревшем автобусе
"Благотворительная акция продолжается. По предварительному плану мы хотели бы и собираемся, при помощи нашего великодушного и небезразличного народа, направить по 10 миллионов сумов каждой семье погибших в этой трагедии. Для этого нам необходимо собрать более 500 миллионов сумов. Мы уверены, что только сплотившись, вместе мы добьемся этой цели", — отметил Худайбердыев.

Напомним, что ранее распоряжение о выделении компенсаций семьям погибших подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В Узбекистане собирают помощь семьям сгоревших в автобусе в Казахстане
© Фото: Хушнудбек Худайбердыев / facebook
В Узбекистане собирают помощь семьям сгоревших в автобусе в Казахстане

Трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате 52 человека погибли, все они граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

По словам казахстанских властей, причиной пожара в автобусе стало неосторожное обращение с огнем, когда пассажиры использовали паяльную лампу как обогреватель.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (32)
Теги:
Казахстан, Узбекистан, Общество



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