Врачи в Узбекистане нашли 16 швейных иголок в теле младенца

Операция по извлечению игл продолжалась девять часов, извлечено 13 иголок, остальные три будут удалены во время следующей операции. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Врачи нашли в теле у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились там около месяца.

Об этом сообщил РИА Новости в понедельник представитель Министерства здравоохранения республики.

Ранее местные СМИ писали, что врачи нашли у малыша иголки после того, как его мать обратилась за помощью и ребенку сделали рентген. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.

"Была проведена девятичасовая операция, из тела младенца было извлечено 13 иголок", — подтвердил данную информацию собеседник агентства. По его словам, учитывая возраст пациента, остальные три иголки планируется извлечь в ходе следующей операции. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации.

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По словам представителя Минздрава, после проведения анализов выяснилось, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев.

Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов отметил, что поскольку иглы находились в разных частях тела, ребенок самостоятельно не мог проглотить 16 иголок. Правоохранительные органы начали расследование по данному факту, уточняет издание.

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