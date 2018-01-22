Опознание сгоревших в автобусе может завершиться в четверг

Процесс опознания погибших должен закончиться в среду или четверг, точные сведения о том, сколько человек уже опознано, МЧС не смогло сообщить

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Пятеро пострадавших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана остаются в больнице, их состояние удовлетворительное.

"Пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Состояние удовлетворительное. На сегодняшний день вот такая информация. Никто не выписывался", — сообщили РИА Новости в областном управлении здравоохранения.

В МЧС Узбекистана также сообщили, что сейчас идет опознание тел погибших, проводится анализ ДНК, этот процесс завершится в среду или четверг. Точное количество опознанных тел в ведомстве затруднились уточнить.

© Foto: Комитет по ЧС МВД РК МЧС озвучило полный список сгоревших в автобусе в Казахстане

Напомним, что 18 января в Актюбинской области Казахстана в 9:30 по ташкентскому времени произошло возгорание автобуса, следовавшего по трассе Самара — Шымкент. В автобусе находились 57 человек. В результате пожара 52 пассажира погибли на месте происшествия, пятеро пострадали. Все погибшие являются гражданами Узбекистана.

Среди выживших оказались двое водителей из Казахстана, а также трое пассажиров — граждан Узбекистана.

По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом были доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП. Еще двое выживших остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.

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