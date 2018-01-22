Опознание сгоревших в автобусе может завершиться в четверг

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Пятеро пострадавших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана остаются в больнице, их состояние удовлетворительное.
"Пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Состояние удовлетворительное. На сегодняшний день вот такая информация. Никто не выписывался", — сообщили РИА Новости в областном управлении здравоохранения.
В МЧС Узбекистана также сообщили, что сейчас идет опознание тел погибших, проводится анализ ДНК, этот процесс завершится в среду или четверг. Точное количество опознанных тел в ведомстве затруднились уточнить.
Среди выживших оказались двое водителей из Казахстана, а также трое пассажиров — граждан Узбекистана.
По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом были доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП. Еще двое выживших остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.
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