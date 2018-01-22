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Мужчина в автобусе у замерзшего окна

Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане

© Sputnik/ Александр Кряжев
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (36)
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Около ста человек — граждан Узбекистана и Таджикистана — эвакуировали в Акмолинской области

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Два автобуса с гражданами Узбекистана и Таджикистана застряли на трассах в Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

Минувшей ночью полиция получила сообщение о том, что на трассе Астана — Петропавловск стоит автобус Van Hool сообщением Петропавловск — Сарыагаш. Оказалось, что у автобуса из-за сильного мороза замерзло дизтопливо. В салоне находились 43 пассажира: двое водителей — жителей Южно-Казахстанской области и пассажиры — граждане Республики Узбекистан.

Спасательные службы доставили пассажиров и водителей в пункт обогрева, организованный в здании профтехучилища села Бозайгыр Шортандинского района. Пострадавшие были обеспечены горячей пищей и местом для ночлега.

Паяльная лампа
Sputnik / Тункель
Грелись паяльной лампой: названа причина пожара в автобусе в Казахстане
Кроме того, в ночь с воскресенья на понедельник полицейские в Буландынском районе помогли водителям и пассажирам сломавшегося автобуса Setra, двигавшегося по маршруту Мерке — Тюмень. В салоне находились двое водителей и 55 пассажиров — граждан Республики Таджикистан. Людей эвакуировали в пункт обогрева.

Из-за сильных морозов и понижения температуры в Акмолинской области закрыты автодороги для общественного транспорта во всех направлениях, полиция работает в усиленном режиме. Стражи порядка просят граждан воздержаться от дальних поездок.

Напомним, на прошедшей неделе произошла страшная трагедия на трассе Самара — Шымкент. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все они — граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

По словам казахстанских властей, причиной пожара в автобусе стало неосторожное обращение с огнем, когда пассажиры использовали паяльную лампу как обогреватель.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (36)
Теги:
Казахстан, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

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