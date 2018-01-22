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Рейсовые автобусы

Перевозчиков в Казахстане проверят после пожара в автобусе

Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (36)
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Проверка будет проходить с 22 января по 18 февраля и затронет транспорт и водителей, работающих в международном и междугородном сообщении

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Транспорт и водителей, осуществляющих рейсовые перевозки, проверят в Казахстане после гибели людей в Актюбинской области в результате возгорания автобуса.

Ранее на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"В связи с трагедией в Актюбинской области 18 января территориальными инспекциями Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с сотрудниками административной полиции МВД РК по всей стране будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", — сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию республики.

Оно пройдет с 22 января по 18 февраля и "затронет транспорт и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на межрайонных, междугородних, межобластных и международных сообщениях", добавили в пресс-службе.

Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане
Комитет по ЧС МВД Казахстана
Дверь в сгоревшем автобусе была заблокирована
По данным ведомства, "в случае нарушений технического состояния пассажирских автобусов и такси, их несоответствия установленным требованиям безопасности будут приняты меры вплоть до запрещения дальнейшей эксплуатации".

"Решено создать мобильные группы из числа представителей общественности, сотрудников инспекции транспортного контроля по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. При этом особое внимание будет уделено проведению обязательного и предрейсового техосмотра авто и медосмотра водителей, а также проверке соблюдения последними режима труда и отдыха", — сообщили в министерстве.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (36)
Теги:
автобус, Казахстан, Узбекистан



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