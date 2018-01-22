Перевозчиков в Казахстане проверят после пожара в автобусе

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Транспорт и водителей, осуществляющих рейсовые перевозки, проверят в Казахстане после гибели людей в Актюбинской области в результате возгорания автобуса.
Ранее на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.
"В связи с трагедией в Актюбинской области 18 января территориальными инспекциями Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с сотрудниками административной полиции МВД РК по всей стране будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", — сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию республики.
Оно пройдет с 22 января по 18 февраля и "затронет транспорт и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на межрайонных, междугородних, межобластных и международных сообщениях", добавили в пресс-службе.
"Решено создать мобильные группы из числа представителей общественности, сотрудников инспекции транспортного контроля по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. При этом особое внимание будет уделено проведению обязательного и предрейсового техосмотра авто и медосмотра водителей, а также проверке соблюдения последними режима труда и отдыха", — сообщили в министерстве.
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.
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