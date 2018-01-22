Из-за похолодания МЧС призывает воздержаться от поездок в Казахстан

В северных, центральных и восточных областях соседней с Узбекистаном республики заметно похолодало, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В ближайшие сутки на большей части территории Казахстана сохранится холодная погода без осадков, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В северных, центральных и восточных областях соседней с Узбекистаном республики заметно похолодало, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

МЧС просит жителей Узбекистана, планирующих выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте.

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Только за последние несколько дней два автобуса с гражданами Узбекистана и Таджикистана застряли на трассах в Акмолинской области. В салоне находились 43 пассажира: двое водителей — жителей Южно-Казахстанской области и пассажиры — граждане Узбекистана. Спасательные службы доставили пассажиров и водителей в пункт обогрева, организованный в здании профтехучилища села Бозайгыр Шортандинского района. Пострадавших обеспечили горячей пищей и местом для ночлега.

Полицейские в Буландынском районе помогли водителям и пассажирам сломавшегося автобуса Setra, двигавшегося по маршруту Мерке — Тюмень. В салоне находились двое водителей и 55 пассажиров — граждан Таджикистана. Людей эвакуировали в пункт обогрева.

Из-за сильных морозов и понижения температуры в Акмолинской области закрыты автодороги для общественного транспорта во всех направлениях, полиция работает в усиленном режиме.

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