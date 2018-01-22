Из-за похолодания МЧС призывает воздержаться от поездок в Казахстан

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В ближайшие сутки на большей части территории Казахстана сохранится холодная погода без осадков, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
В северных, центральных и восточных областях соседней с Узбекистаном республики заметно похолодало, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.
МЧС просит жителей Узбекистана, планирующих выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте.
Полицейские в Буландынском районе помогли водителям и пассажирам сломавшегося автобуса Setra, двигавшегося по маршруту Мерке — Тюмень. В салоне находились двое водителей и 55 пассажиров — граждан Таджикистана. Людей эвакуировали в пункт обогрева.
Из-за сильных морозов и понижения температуры в Акмолинской области закрыты автодороги для общественного транспорта во всех направлениях, полиция работает в усиленном режиме.
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