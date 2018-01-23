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Эксперты снимают отпечатки пальцев с улик обнаруженных в наркопритоне

Узбекские силовики раскрыли группу наркоторговцев

© Sputnik/ Александр Кряжев
Происшествия
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Задержанные наркоторговцы приобретали запрещенные вещества в Таджикистане и окольными путями завозили их на территорию республики

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Служба национальной безопасности провела спецоперацию по задержанию трех наркоторговцев, приобретавших наркотические вещества в Таджикистане и завозивших их в Узбекистан объездными дорогами через труднодоступные участки границы.

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"Оперативники задержали с поличным на территории сельского схода граждан "Узунбулок" Бахмальского района Гофура Расулова, который в собственной машине пытался продать 9,16 грамма опия за 988 тысяч сумов Фарходу Мамадиёрову", — отметил Sputnik представитель силового ведомства.

В ходе осмотра дома Расулова были обнаружены стеклянная бутылка с жидкостью темно-серого цвета и острым специфическим запахом общим весом 77,9 грамма, электронные весы и чайник, предположительно, используемые при употреблении наркотических веществ. Проведенная экспертиза подтвердила, что жидкость темно-серого цвета является опием.

Во время допроса Мамадиёрова было установлено, что до задержания он также приобретал наркотические вещества у гражданина Узбекистана Одила Ахрарова.

"При последующем проведении осмотра дома Ахрарова, проживающего на территории села Новка Бахмальского района, были обнаружены наркотическое вещество мак весом 16,3 грамма, полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом коричневого цвета весом 11,9 грамма и один патрон к охотничьему оружию с надписью "УССР", — рассказал собеседник.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные в доме вещества являются наркотиками, а патрон с надписью "УССР" из охотничьего был вручную переделан в боевой. Как показало дальнейшее расследование, задержанные наркоторговцы приобретали запрещенные вещества в Таджикистане и окольными путями завозили их на территорию республики.

Управление СНБ по Джизакской области возбудило в отношении Расулова, Ф.Мамадиёрова и О.Ахрарова дело по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта) Уголовного кодекса Узбекистана.

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Теги:
Таджикистан, Наркоторговля



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