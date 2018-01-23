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Иглы в руках

Узбекистанцы в шоке от истории с иголками в теле младенца из Ферганы

© Sputnik/ Максим Богодвид
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (79)
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Большинство пользователей уверены, что иглы попали в тело младенца неслучайно, а также желают злоумышленнику скорейшего возмездия

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Среди пользователей соцсетей история с малышом, из тела которого медики извлекли 13 швейных иголок, вызвала бурные обсуждения.

"Спасибо врачам с большой буквы, которые провели операцию и помогли малютке", — написал Комил Султанов.

Большинство также предполагали, что мать, скорее всего, знает о происхождении игл в теле малыша, однако под большим сомнением было, признается ли она.

"Уважаемые люди, расследующие это преступление, пусть это будет делом вашей чести! Пожалуйста, найдите и накажите нелюдя, посмевшего пойти на такое", — обратился с просьбой один из пользователей Facebook.

Среди участников обсуждений были и безобидные предположения о появлении игл в теле малыша. Например, одна участница предположила, что это какая-то "суеверная бабка из родни" проводила сеанс изгнания джиннов.

В операционном блоке
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Врачи в Узбекистане нашли 16 швейных иголок в теле младенца
Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов отметил, что иглы находились в разных частях тела и ребенок самостоятельно не мог проглотить 16 иголок. Правоохранительные органы начали расследование по данному факту.

Напомним, врачи нашли в теле у малыша из Ферганской области иголки после того, как его мать обратилась за помощью и ребенку сделали рентген. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте. По результатам анализов было установлено, что 16 швейных иголок находились в теле ребенка более месяца. На данный момент удалось извлечь 13 игл, остальные три будут удалены во время проведения следующей операции.

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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (79)
Теги:
иглы в теле малыша, Происшествие, Узбекистан



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