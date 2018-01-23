Суд Швеции рассмотрит дело о теракте, в котором обвиняют узбекистанца

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции намерена 30 января передать в суд дело о теракте в Стокгольме в апреле прошлого года, главным подозреваемым по которому проходит уроженец Узбекистана Рахмат Акилов.
"Судебное преследование в связи с террористическим преступлением на улице Дроттнинггатан в Стокгольме будет возбуждено 30 января", — говорится в сообщении прокуратуры.
Ожидается, что суд начнется в феврале.
Главным подозреваемым в преступлении является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей. За время следствия была проведена судебно-психологическая экспертиза, и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли у подозреваемого психических отклонений.
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