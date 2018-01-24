В Ташкенте арестовали "жриц любви", работающих через Telegram

Девушка из узбекской столицы публиковала откровенные фотографии в соцсетях и предлагала интимные услуги за 400 тысяч сумов в час

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента совместно с РУВД Яшнабадского района арестовали "жриц любви", которые предлагали свои услуги через мессенджер Telegram. Об этом передает интернет-издание uznews.uz.

Правоохранители выяснили, что одна из них публиковала откровенные фотографии в соцсетях и предлагала интимные услуги за 400 тысяч сумов в час.

Отмечается, что задержанная снимала квартиру в Яшнабадском районе, где также оказывала интимные услуги. В квартире были обнаружены еще три девушки, занимавшиеся проституцией.

По данному факту девушек привлекли к ответственности по соответствующим статьям УПК РУ.

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