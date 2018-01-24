17:24 24 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
UK Spy Agencies Claim Legal Right to Broad Hacking of Computers and Phones

В Петербурге закрыли два сайта по вербовке террористов

© Foto: Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
23 0 0

Всего в текущем году в Северной столице РФ выявлено 33 преступления экстремистской направленности

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники петербургской полиции выявили два сайта с экстремистской информацией по вербовке террористов, порталы были закрыты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального главка МВД Сергея Умнова.

"Было закрыто два интернет-ресурса, где распространяли экстремистскую информацию и вербовали в террористы, был задержан интернет-пропагандист из Таджикистана", — сказал Умнов на заседании городского парламента во время отчета о работе ведомства в 2017 году.

По его словам, после теракта в петербургском метро были задержаны шесть соучастников террористов и 16 вербовщиков из азиатского региона. В текущем году было возбуждено четыре уголовных дела по статьям об экстремистской деятельности. Всего порядка 2,5 тысячи преступлений было совершено мигрантами в прошлом году, заявил глава ГУ МВД.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
борьба с экстремизмом, Санкт-Петербург



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

  • Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен
    Чтобы помнили

    Посольство России и мэрия молдавского села Леушен, где был осквернен памятник героям Ясско-Кишиневской операции, рассмотрели перспективы его совместной реконструкции.

  • Алиса Блинцова
    Русский образ

    Представитель НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова заявила, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии неоднозначны.

  • кадр из мульфильма Маша и медведь
    "Маша и медведь" по-осетински

    В Северной Осетии планируют перевести мультсериалы "Фиксики" и "Маша и Медведь" на осетинский язык и использовать их в качестве методического материала.

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
Афганский Брюс Ли — Аббас Ализадэ
СПУТНИК_В Лондоне представили автомобиль с системой распознавания эмоций водителя
Угадай, что я думаю: в Лондоне показали распознающий эмоции автомобиль
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054