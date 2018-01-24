В Петербурге закрыли два сайта по вербовке террористов

Всего в текущем году в Северной столице РФ выявлено 33 преступления экстремистской направленности

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники петербургской полиции выявили два сайта с экстремистской информацией по вербовке террористов, порталы были закрыты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального главка МВД Сергея Умнова.

"Было закрыто два интернет-ресурса, где распространяли экстремистскую информацию и вербовали в террористы, был задержан интернет-пропагандист из Таджикистана", — сказал Умнов на заседании городского парламента во время отчета о работе ведомства в 2017 году.

По его словам, после теракта в петербургском метро были задержаны шесть соучастников террористов и 16 вербовщиков из азиатского региона. В текущем году было возбуждено четыре уголовных дела по статьям об экстремистской деятельности. Всего порядка 2,5 тысячи преступлений было совершено мигрантами в прошлом году, заявил глава ГУ МВД.

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