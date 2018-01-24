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В Узбекистане похоронили всех жертв трагедии в Казахстане

© Sputnik/ Алексей Насыров
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (41)
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В прошлый четверг автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись.

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Тела всех 52 граждан Узбекистана, погибших при возгорании автобуса в Казахстане, опознаны и похоронены на родине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС республики.

"Анализ ДНК проведен, процесс опознания завершен, все 52 тела погибших при пожаре опознаны" — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что во вторник все тела погибших были доставлены родственникам в Ташкент и четыре области страны, состоялись похороны.

В ходе посещения мавзолея Хакима Термизи Президент отметил, что глубоко опечален гибелью наших соотечественников в Актюбинске, и выразил соболезнования их близким. Прочитана молитва за упокой их души.
Пресс-служба президента РУз
Мирзиёев помолился о погибших в Казахстане узбекистанцах
Представитель МЧС сообщил, что в домах, где проживали погибшие, дежурят психологи, врачи скорой помощи, представители мусульманского духовенства. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.

После ЧП президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса. В комиссию, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (41)
Теги:
жертвы, трагедия, ДТП, Казахстан, Узбекистан



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