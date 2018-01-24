В Узбекистане похоронили всех жертв трагедии в Казахстане

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Тела всех 52 граждан Узбекистана, погибших при возгорании автобуса в Казахстане, опознаны и похоронены на родине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС республики.
"Анализ ДНК проведен, процесс опознания завершен, все 52 тела погибших при пожаре опознаны" — уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что во вторник все тела погибших были доставлены родственникам в Ташкент и четыре области страны, состоялись похороны.
После ЧП президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса. В комиссию, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств.
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