В Ферганской области СНБ пресекла сразу две попытки продажи детей

По данным фактам возбуждены в отношении фигурантов уголовные дела по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ферганской области Служба национальной безопасности пресекла сразу две попытки продажи детей. Об этом сообщает АН Podrobno.uz.

Двух злоумышленниц схватили в Ферганской области. Девушки хотели продать трехмесячного младенца за 13 тысяч долларов.

Позднее правоохранители задержали других преступниц. Женщины пытались выручить за трехлетнего малыша семь тысяч долларов.

По данным фактам возбуждены в отношении фигурантов уголовные дела по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса.