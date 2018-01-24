Ходжаева сообщила о смерти младенца из-за швейных иголок

Ранее в ходе девятичасовой операции медики достали 13 посторонних предметов из тела ребенка

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Директор Института демократии и прав человека в Узбекистане Сайёра Ходжаева написала на своей странице в Facebook о том, что 11-месячному малышу не удалось выжить после операции по извлечению иголок из его тела.

"Малыш сегодня скончался… Увы", — оставила комментарий Ходжаева на странице Sputnik Узбекистан в соцсети.

© Sputnik/ Сергей Пятаков Врачи в Узбекистане нашли 16 швейных иголок в теле младенца

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения республики сообщили, что в Ферганской области врачи сделали рентген младенцу и обнаружили в его теле 16 швейных иголок. После чего ребенка срочно прооперировали.

В ходе девятичасовой операции медики достали 13 иголок. Остальные планировалась извлечь во время следующей операции.

Анализы показали, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело