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В Узбекистане задержаны члены наркогруппировки

© REUTERS/ Samrang Pring
Происшествия
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Служба национальной безопасности возбудила в отношении задержанных уголовные дела по статье 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта) Уголовного кодекса Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана провели спецоперацию в Хавастском районе Сырдарьинской области, в ходе которой задержали членов преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками, сообщает корреспондент Sputnik.

Оперативники задержали с поличным гражданку Таджикистана Сайеру Абдуллаеву и жительницу Шурчинского района Сурхандарьинской области Гульчехру Худайбердиеву, которые изъяли из тайника на приграничной территории 1,8 килограмма опия и пытались переправить его своим подельникам.

"Женщины рассказали, что организатором наркоканала являются мать Сайеры Абдуллаевой, гражданка Таджикистана Сайлигуль Джумаева, которая в настоящее время незаконно проживает в Самаркандской области, а также муж Абдуллаевой — Зеварали Мирзагулов", — отметил представитель силового ведомства.

По его словам, в ходе опроса также удалось установить, что Джумаева и Мирзагулов, чтобы избежать уголовной ответственности, собираются сбежать в Таджикистан, незаконно перейдя границу в Ташкентской области. В результате принятых мер сотрудники СНБ задержали их в Ангрене.

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© Sputnik/ Александр Кряжев
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Сайлигуль Джумаева рассказала, что в декабре 2017 года она незаконно пересекла границу в Бекабаде, откуда отправилась на попутной автомашине в Самаркандскую область. Поставщиком наркотиков в Хавастский район, по ее словам, выступал гражданин Таджикистана некий Асрор.

СНБ возбудила в отношении Сайеры Абдуллаевой, Гульчехры Худойбердиевой, Сайлигуль Джумаевой и Зеварали Мирзагулова уголовное дело по статье 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные мероприятия.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Контрабанда, Наркоторговля



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