В Ташкенте школьник утонул, спасая одноклассника

Одного мальчика вытащили из воды очевидцы, а второго унесло сильным течением

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента 10-летний школьник Абдулла Рузибоев утонул в водоканале, спасая одноклассника.

По словам очевидцев трагедии, друг Рузибоева упал в воду, и Абдулла попытался его вытащить.

"На помощь пришли случайные прохожие. Одного мальчика им удалось достать из воды, используя грабли. Однако Абдуллу унесло сильным течением", — сообщил корреспонденту Sputnik источник в МЧС Узбекистана.

Когда на место происшествия подоспели спасатели, тело Рузибоев обнаружили уже бездыханным.