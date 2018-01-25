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Сотрудник закрывает дверь следственного изолятора

Водители сгоревшего в Казахстане автобуса задержаны и находятся в ИВС

Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (42)
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Прокуратура пришла к выводу, что ЧП произошло вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Прокуратура Актюбинской области задержала троих водителей по подозрению в нарушении правил эксплуатации автобуса, который загорелся в Казахстане.

"В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности, вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса", — говорится в сообщении прокуратуры.

В данный момент водители находятся в изоляторе временного содержания города Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров 1-й Службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей.

Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана
© Foto: Комитет по ЧС МВД РК
Официально: почему сгорел автобус с узбекистанцами в Казахстане
Напомним, в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса. В салоне находились 57 человек. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (42)
Теги:
ЧП, автобус, Казахстан, Узбекистан



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