Водители сгоревшего в Казахстане автобуса задержаны и находятся в ИВС

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Прокуратура Актюбинской области задержала троих водителей по подозрению в нарушении правил эксплуатации автобуса, который загорелся в Казахстане.
"В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности, вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса", — говорится в сообщении прокуратуры.
В данный момент водители находятся в изоляторе временного содержания города Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров 1-й Службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей.