Черный рынок Ташкента: выявлено свыше 800 валютных преступлений

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Ташкенте в прошлом году было выявлено 818 валютных правонарушений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам начальника управления прокуратуры Ташкента Бобира Дехканова, в результате было возбуждено 102 уголовных дела.
"С начала этого года в столице было выявлено 91 валютное правонарушение, возбуждено 11 уголовных дел, из которых девять по статье 177 и два — по статье 176 Уголовного кодекса, оформлено 80 протоколов об административном правонарушении", — рассказал Дехканов.
Отметим, что сегодня по всей стране проходят совместные рейды сотрудников Службы национальной безопасности и департамента при Генпрокуратуре, направленные на борьбу с незаконными продавцами валюты. На днях оперативники задержали сразу пятерых валютчиков в Ферганской области. У них было изъято порядка 15 тысяч долларов.
Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.
Коммерческие банки с сентября по декабрь 2017 года приобрели у физических лиц 854 миллиона долларов. Основной объем операций по покупке иностранной валюты у населения пришелся на Ташкент — 32%, Самаркандскую — 10%, Ферганскую — 9%, Андижанскую — 8% и Наманганскую области — 7%.