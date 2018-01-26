Черный рынок Ташкента: выявлено свыше 800 валютных преступлений

Сегодня по всей стране проходят совместные рейды сотрудников Службы национальной безопасности и департамента при Генпрокуратуре, направленные на борьбу с незаконными продавцами валюты

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Ташкенте в прошлом году было выявлено 818 валютных правонарушений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам начальника управления прокуратуры Ташкента Бобира Дехканова, в результате было возбуждено 102 уголовных дела.

Из них 74 прошли по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), 25 — по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг), а оставшиеся три — по другим статьям Уголовного кодекса. Также было оформлено 716 протоколов об административном правонарушении.

"С начала этого года в столице было выявлено 91 валютное правонарушение, возбуждено 11 уголовных дел, из которых девять по статье 177 и два — по статье 176 Уголовного кодекса, оформлено 80 протоколов об административном правонарушении", — рассказал Дехканов.

Отметим, что сегодня по всей стране проходят совместные рейды сотрудников Службы национальной безопасности и департамента при Генпрокуратуре, направленные на борьбу с незаконными продавцами валюты. На днях оперативники задержали сразу пятерых валютчиков в Ферганской области. У них было изъято порядка 15 тысяч долларов.

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В Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Ранее они принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Коммерческие банки с сентября по декабрь 2017 года приобрели у физических лиц 854 миллиона долларов. Основной объем операций по покупке иностранной валюты у населения пришелся на Ташкент — 32%, Самаркандскую — 10%, Ферганскую — 9%, Андижанскую — 8% и Наманганскую области — 7%.