Узбекистанец пытался покончить с собой, чтобы избежать ареста

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Уроженец Узбекистана пытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания, чтобы избежать наказания.
Инцидент произошел, пока Вохид Камолов ждал конвоя для доставки на судебное заседание. Он обвиняется в совершенном 4 января похищении предпринимателя от комплекса "Монпансье" в Санкт-Петербурге. Тело потерпевшего с множественными травмами нашли под Всеволожском. Возбуждены два дела — о похищении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.
В больнице, куда доставили Камолова, было проведено выездное судебное заседание, где суд вынес постановление о заключении под стражу до 4 марта включительно. Шерзод Кадиров и Хуршед Хайдаров отправлены в СИЗО до начала марта.
По версии следствия, к похищению причастны шесть человек, в том числе женщина. Один из них в розыске, нескольким обвинение не предъявлялось.