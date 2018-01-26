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Задержание преступника

Узбекистанец пытался покончить с собой, чтобы избежать ареста

ЦОС ФСБ РФ
Происшествия
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Вохид Камолов подозревается в похищении человека из-за долгов. После инцидента в изоляторе временного содержания он был доставлен в больницу, где на выездном судебном заседании его арестовали до 4 марта

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Уроженец Узбекистана пытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания, чтобы избежать наказания.

Инцидент произошел, пока Вохид Камолов ждал конвоя для доставки на судебное заседание. Он обвиняется в совершенном 4 января похищении предпринимателя от комплекса "Монпансье" в Санкт-Петербурге. Тело потерпевшего с множественными травмами нашли под Всеволожском. Возбуждены два дела — о похищении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Работа вневедомственной охраны ГУ МВД России
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Узбекистанец поджег квартиру в Петербурге, чтобы скрыть следы убийства
По версии следствия, подозреваемые похитили бизнесмена за долговые обязательства по заказу женщины, избивали его битой. С Камоловым 25 января арестованы мясник Хуршед Хайдаров и безработный Шерзод Кадиров, пишет петербургская газета "Фонтанка".

В больнице, куда доставили Камолова, было проведено выездное судебное заседание, где суд вынес постановление о заключении под стражу до 4 марта включительно. Шерзод Кадиров и Хуршед Хайдаров отправлены в СИЗО до начала марта.

По версии следствия, к похищению причастны шесть человек, в том числе женщина. Один из них в розыске, нескольким обвинение не предъявлялось.

Теги:
арест, Задержание, Санкт-Петербург, Узбекистан, Россия



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