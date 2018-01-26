Суд арестовал на 2 месяца водителей сгоревшего в Казахстане автобуса

Следствие установило причастность водителей к возгоранию автобуса, жертвами которого стали 52 гражданина Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Суд санкционировал сроком на два месяца арест трех водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Ранее сообщалось, что водители были задержаны по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса.

Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской области находится в производстве межрегиональной следственно-оперативной группы следственного департамента МВД. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Судья Алима Адилова вынесла решение о взятии водителей под стражу. Прокурор ходатайствовал о взятии подозреваемых под арест, защита просила выпустить под залог, передает Sputnik Казахстан.

Утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым — трем казахстанцам и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Этот случай вновь поднял вопрос о многочисленных нарушениях в нерегулируемой сфере пассажирских перевозок. В Казахстане соответствующие ведомства намерены провести проверку транспорта.