Суд арестовал на 2 месяца водителей сгоревшего в Казахстане автобуса

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Суд санкционировал сроком на два месяца арест трех водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.
Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской области находится в производстве межрегиональной следственно-оперативной группы следственного департамента МВД. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел Республики Казахстан.Sputnik Казахстан.
Утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым — трем казахстанцам и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.
Этот случай вновь поднял вопрос о многочисленных нарушениях в нерегулируемой сфере пассажирских перевозок. В Казахстане соответствующие ведомства намерены провести проверку транспорта.