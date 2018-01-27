При пожаре в Ташкенте пострадал пенсионер

Пламя бушевало на территории в 250 кв. м.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В субботу, 27 января, в Юнусабадском районе Ташкента произошел пожар.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на УПБ ГУВД столицы.

© Фото: UzNews.uz В Юнусабадском районе Ташкента произошел пожар

Рано утром на улице Анорзор Юнусабадского района загорелся жилой дом № 36. Затем огонь перекинулся на два соседних дома.

В результате пожара в общей сложности сгорело 250 кв. м., а также автомобиль марки Cobalt. Кроме того, пострадали крыши соседних домов.

В доме, где начался пожар, находился пожилой человек 68 лет который получил ожоги различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли 6 пожарных расчетов, которые потушили огонь.

Причина пожара устанавливается.