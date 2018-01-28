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Сотрудник правоохранительных органов

В магазине цветов у мужчины похитили сумку с 5 тысячами долларов

© Sputnik/ Алексей Вовк
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (82)
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В результате оперативных действий правоохранителей преступник был задержан, ведется следствие

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Мужчину обворовали в одном из цветочных магазинов столицы.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 22 января, в Чиланзарском районе Ташкента.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, А. Абдуллаев зашел в магазин цветов и оставил свою сумку на диване без присмотра.

"В сумке находилось 330 тысяч сум, 5500 долларов, ключи, документы и печать, принадлежащие частному предпринимателю и руководителю этого магазина А. Абдуллаеву", — говорится в сообщении.

В результате принятых мер был задержан гражданин Уразов М. 1974 года рождения, проживающий в Учтепинском районе.

В настоящее время ведется следствие.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (82)
Теги:
Ташкент, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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