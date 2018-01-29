Мошенники вымогали деньги за трудоустройство в караульные войска МВД

Врач-терапевт отделения неотложной медицинской помощи получила 3,5 тысячи долларов за оказание помощи в призыве на военную службу по контракту в караульные войска МВД

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Оперативники Службы национальной безопасности задержали двоих граждан, подозреваемых в организации мошеннической схемы по оказанию помощи гражданам в призыве на военную службу по контракту в караульные войска МВД.

"Оперативники задержали с поличным врача-терапевта отделения неотложной медицинской помощи Караулбазарского района Бухарской области 50-летнюю Махлиё Туеву при получении 3,5 тысячи долларов. За эти денежные средства она намеревалась оказать помощь в призыве на военную службу по контракту в караульные войска МВД", — сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель силового ведомства.

Задержанная показала, что у нее есть подельник — бывший военнослужащий 1-го отдельного караульного батальона ГУКВ МВД Н.Хужжиев 1980 года рождения, являющийся уроженцем Алатского района. Позже он также был задержан с поличным при получении 3,5 тысячи долларов.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении М.Туевой и Н.Хужжиева дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.