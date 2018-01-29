20:39 29 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-5°C
Прямой эфир
Поиск
Уголовный суд, уголовный кодекс

Суд осудил узбекистанку за передачу младенца семье из Таджикистана

© Сollage by RIA Novosti
Происшествия
Получить короткую ссылку
8 0 0

В Петербурге женщина из Узбекистана передала паре из Таджикистана якобы бесплатно новорожденного ребенка, суд отправил ее в колонию на 4 года, а граждан Таджикистана на 3 года

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор гражданке Узбекистана двум гражданам Таджикистана за куплю-продажу ребенка.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 35, п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, то есть иная сделка в отношении человека).

Следствием установлено, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами из Таджикистана, о якобы безвозмездной передачи им своего ребенка, который должен был родиться осенью 2016 года, передает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Мать с младенцем
© Sputnik/ Александр Кондратюк
В Ташкенте девушка пыталась продать своего сына за тысячу долларов
В квартире одного из домов по улице Бухарестской в Санкт-Петербурге в конце октября 2016 года злоумышленница передала супругам своего новорожденного сына. Таджикистанцы стали воспитывать ребенка в своей семье, все осужденные вину признали.

Приговором суда гражданке Узбекистана назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а гражданам Таджикистана по 3 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

 

Теги:
Торговля, Приговор, суд, Таджикистан, Узбекистан, Санкт-Петербург, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

  • Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС
    Будем стараться

    Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.

  • Насилие над женщинами
    Конвенция раздора

    Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?

  • Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Долой антивирус!

    Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
Как Ташкент встретил триумфаторов чемпионата Азии U23
Нападение на военную академию в Кабуле
Взрыв в Кабуле: террористы атаковали военную академию
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054