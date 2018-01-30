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Новорожденный мальчик

Новорожденный мальчик чуть не замерз на улицах Ташкента

© Sputnik/ Леся Полякова
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (83)
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Мать оставила малыша в спортивной сумке на морозе

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента возле одного из жилых домов был обнаружен брошенный новорожденный мальчик, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"27 января в 14:00 в Сергелийском районе Ташкента гражданин, проживающий по улице Лутфикор — 4-й проезд, приближаясь к своему дому, обнаружил новорожденного мальчика в спортивной сумке и сообщил об этом в УВД. В настоящее время малыш находится в больнице, проводятся мероприятия по поиску его матери", — отметили в МВД.

Напомним, что ранее оперативники СНБ пресекли сразу две попытки продажи малолетних детей.

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© Сollage by RIA Novosti
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В ходе спецоперации были задержаны 23-летняя О.Г. и 21-летняя М.Н. при попытке продажи трехмесячного ребенка за 13 тысяч долларов. Оперативники задержали обеих женщин в момент сделки.

В другом случае была предотвращена продажа жительницами Язъяванского района А.Д. и М.У. трехлетнего ребенка за 7 тысяч долларов.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (83)
Теги:
Ташкент, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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    Слуги народа

    Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Срок для пропагандиста

    Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.

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