Новорожденный мальчик чуть не замерз на улицах Ташкента

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента возле одного из жилых домов был обнаружен брошенный новорожденный мальчик, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"27 января в 14:00 в Сергелийском районе Ташкента гражданин, проживающий по улице Лутфикор — 4-й проезд, приближаясь к своему дому, обнаружил новорожденного мальчика в спортивной сумке и сообщил об этом в УВД. В настоящее время малыш находится в больнице, проводятся мероприятия по поиску его матери", — отметили в МВД.

Напомним, что ранее оперативники СНБ пресекли сразу две попытки продажи малолетних детей.

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В ходе спецоперации были задержаны 23-летняя О.Г. и 21-летняя М.Н. при попытке продажи трехмесячного ребенка за 13 тысяч долларов. Оперативники задержали обеих женщин в момент сделки.

В другом случае была предотвращена продажа жительницами Язъяванского района А.Д. и М.У. трехлетнего ребенка за 7 тысяч долларов.