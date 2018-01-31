14:12 31 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Скорая помощь, архивное фото

Два человека погибли в аварии в Самаркандской области

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
Получить короткую ссылку
225 0 0

Причиной ДТП стала невнимательность водителя, который отвлекся от дороги, вытаскивая зарядное устройство для мобильного телефона

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Самаркандской области произошло очередное трагическое дорожно-транспортное происшествие, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"28 января в 20:00 водитель "Н" 1989 года рождения, управляя автомашиной "Нексия", на девятом километре автодороги М-37 возле поселка Чоржуй, находящегося в Акдарьинском районе Самаркандской области, столкнулся с грузовиком", — уточнили в Следственном департаменте МВД.

Причиной ДТП стала банальная невнимательность водителя, который отвлекся от дороги, вытаскивая зарядное устройство для сотового телефона. В результате он потерял управление и врезался в заднюю часть грузовика "ГАЗ 5327".

ЗИЛ без тормазов на полном ходу вылетел на встречку в Ташкенте
Владимир Бузмаков
ЗИЛ без тормозов на полном ходу вылетел на встречку в Ташкенте
По данным департамента, в "Нексии" находились четыре пассажира, которые получили телесные повреждения. К сожалению, двое из них скончались от полученных травм в Самаркандском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи.

Следственное управление при УВД Самаркандской области сейчас проводит предварительное следствие по признакам преступления, предусмотренного пунктом "А" части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана.

Отметим, что в республике нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть одного или нескольких человек, наказывается лишением свободы от семи до десяти лет.

Теги:
авария, ДТП, Самаркандская область



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра страны и даже потребовали его отставки – что еще хотят депутаты после аварии на местной ТЭЦ?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

  • Такси-легковой автомобиль с багажником на крыше, фото из архива
    Конец "Жигулей"

    Дорожная полиция Азербайджана объявила "охоту" на старые советские автомобили марок ГАЗ и ВАЗ – чем не угодили гаишникам ретрокары?

  • Устранение повреждение на ЛЭП
    Белорусский блэкаут

    Более чем в 200 населенных пунктах Беларуси были зарегистрированы проблемы с электроснабжением – Sputnik выяснил причины блэкаута.

  • Встреча глав районных комитетов
    Даешь, молодежь!

    Почему государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике напрямую не взаимодействует с районными комитетами в - материале Sputnik.

  • Первый матч Генриха Мфитаряна за ФК Арсенал. Футбольный матч Суонси Сити - Арсенал (30 января 2018). Стадион Либерти, Суонси, Уэльс.
    С почином!

    Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?

  • Готовая банка со шпротами взвешивается и отправляется дальше
    Русские шпроты

    Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.

  • Пирамида из монет
    Лохотрон. Дубль два.

    Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?

  • Хлеб
    Хлеб нынче дорог

    В Молдове зафиксирован скачок цен на некоторые виды хлебобулочных изделий – Sputnik обратился к производителям за разъяснениями.

  • В Таллинне случайно найдены более сотни французских снарядов
    Эхо войны

    В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.

  • Боец ОМОН
    "Работает" ОМОН

    Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.

  • Бибисара Асаубаева
    Честь – никому!

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, выступающая за Россию, намерена защитить свою честь в суде – адвокат уже начал работу.

  • Премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламента, где заслушивается информация правительства о ситуации на ТЭЦ Бишкека.
    За тепло ответишь!

    Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра страны и даже потребовали его отставки – что еще хотят депутаты после аварии на местной ТЭЦ?

  • Галим Фасхутдинов
    Прощай, друг!

    В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
Кадры со станции метро Варкетили, где пострадали 14 человек
Потолок обрушился на станции метро в Грузии
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054