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Сейсмограф

В Узбекистане ощущалось произошедшее в Афганистане землетрясение

© Flickr/ Ray Bouknight
Происшествия
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Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в 272 километрах к северо-востоку от Кабула

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. На востоке Узбекистана ощущалось землетрясение, произошедшее на северо-востоке Афганистана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в Афганистане в 10:59 по Ташкенту в 272 километрах к северо-востоку от Кабула. Очаг подземных толчков залегал на глубине 188 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Сила подземных толчков составила около 3 баллов, они также ощущались в Пакистане и Индии.

Теги:
Афганистан, Узбекистан, Землетрясение



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