Тараканов не желаете: посетители бистро сняли насекомых на видео

Позднее руководство заведения опубликовало ответное видео, в котором показало, как в кафе проводили дезинфекцию

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Житель Ташкента снял видео о том, как тараканы разгуливают по помещению одного из кафе в Чиланзарском районе столицы, и выложил его в Сеть.

На кадрах видно, как насекомые бегают и по стенам, и по хлебобулочным изделиям.

Позднее в интернете появился ролик с комментарием менеджера заведения. Мужчина заявил, что руководство бистро приняло меры по устранению санитарно-гигиенических нарушений. Для того чтобы вернуть доверие ташкентцев, сотрудники не только провели полную дезинфекцию кафе, но и обработали от насекомых весь жилой дом, в котором располагается заведение общепита.

Кроме того, зрителям демонстрируют акт от Ташкентской городской СЭС. В конце видео все сотрудники совершают поклон на камеру, попросив таким образом прощения у своих гостей.