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Девушка с насекомым в руке

Тараканов не желаете: посетители бистро сняли насекомых на видео

SAEED KHAN / AFP
Происшествия
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Тема:
События Ташкента (32)
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Позднее руководство заведения опубликовало ответное видео, в котором показало, как в кафе проводили дезинфекцию

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Житель Ташкента снял видео о том, как тараканы разгуливают по помещению одного из кафе в Чиланзарском районе столицы, и выложил его в Сеть.

На кадрах видно, как насекомые бегают и по стенам, и по хлебобулочным изделиям.

Позднее в интернете появился ролик с комментарием менеджера заведения. Мужчина заявил, что руководство бистро приняло меры по устранению санитарно-гигиенических нарушений. Для того чтобы вернуть доверие ташкентцев, сотрудники не только провели полную дезинфекцию кафе, но и обработали от насекомых весь жилой дом, в котором располагается заведение общепита.

Кроме того, зрителям демонстрируют акт от Ташкентской городской СЭС. В конце видео все сотрудники совершают поклон на камеру, попросив таким образом прощения у своих гостей.

Тема:
События Ташкента (32)

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Теги:
общепит, тараканы, кафе, Ташкент, Узбекистан



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