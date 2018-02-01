13:39 01 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Лев в своем вольере

Африканского льва обнаружили в частном доме под Ташкентом

© Sputnik/ Алексей Даничев
Происшествия
Получить короткую ссылку
12901

Восьмимесячного львенка в ужасном состоянии обнаружили в клетке в одном из домов в селении Тутзор, сейчас он восстанавливает силы в зоопарке Ташкента

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Африканского льва нелегально содержали в клетке в одном из частных домов в Ташкентской области Узбекистана, передает в четверг телеканал "Узбекистан 24".

По данным телеканала, восьмимесячного льва обнаружили в строящемся частном доме в селении Тутзор. Животное принадлежит питомнику частного предприятия, но там не смогли предъявить какие-либо документы, предоставляющие право на ввоз и содержание хищника.

"Хищник — тощий, голодный, с разбитой мордой — содержался в ненадлежащих условиях. В полуметровой клетке не было места элементарно двигаться", — сказал представитель региональной инспекции Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в телесюжете канала "Узбекистан 24".

В российской семье живет настоящая пума
© Ruptly.
Вместо котенка: супруги из Пензы завели в квартире пуму
Африканского льва перевезли в зоопарк Ташкента, где он восстанавливает силы. Начато следствие, пишет РИА Новости. 

В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда животных подпадает по действие статьи "Нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

В соответствии с административным кодексом республики, за жестокое обращение с животными предусматривается штраф — до двух размеров минимальной заработной платы (около 40 долларов).

Теги:
лев, Зоопарк, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Коньяк в бокале
    Украл, выпил – в тюрьму!

    В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Вы куда собрались?

    Молдавский президент Игорь Додон жестко раскритиковал позицию руководства нескольких сел страны об объединении с Румынией.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

  • Ракетный комплекс Искандер-М
    Зона "Искандеров"

    Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
Целомудренная красота хиджаба
В Алеппо восстанавливают мечеть Омейядов, разрушенной террористами
В Сирии мечеть VIII века восстанавливают после атаки боевиков
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054