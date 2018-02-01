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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России

В России уничтожили игиловца, который готовил атаку в день выборов

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Происшествия
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Тема:
Борьба с терроризмом (27)
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У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Нижнем Новгороде уничтожили игиловца, который планировал атаку в день проведения выборов главы РФ, передает ЦОС ФСБ России.

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© Foto: Pixabay
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"Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", — говорится в сообщении.

У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным ФСБ, мужчина — гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее в Санкт-Петербурге после теракта в метро арестовали шесть соучастников террористов и 16 вербовщиков из азиатского региона. В текущем году было уже возбуждено четыре уголовных дела по статьям об экстремистской деятельности.

Тема:
Борьба с терроризмом (27)

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Теги:
теракт, ФСБ, Нижний Новгород, Россия



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