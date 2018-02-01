В России уничтожили игиловца, который готовил атаку в день выборов

У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Нижнем Новгороде уничтожили игиловца, который планировал атаку в день проведения выборов главы РФ, передает ЦОС ФСБ России.

© Foto: Pixabay В Петербурге закрыли два сайта по вербовке террористов

"Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", — говорится в сообщении.

У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным ФСБ, мужчина — гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее в Санкт-Петербурге после теракта в метро арестовали шесть соучастников террористов и 16 вербовщиков из азиатского региона. В текущем году было уже возбуждено четыре уголовных дела по статьям об экстремистской деятельности.