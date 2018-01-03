Лает или хвостом виляет: чего ждать в год собаки

По восточному (китайскому) календарю 2018 год - год Желтой Земляной собаки

Чего ждать от собаки представителям других знаков китайского гороскопа, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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