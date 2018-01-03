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Лает или хвостом виляет: чего ждать в год собаки

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Что принесет в нашу жизнь желтая собака
© Sputnik/

По восточному (китайскому) календарю 2018 год - год Желтой Земляной собаки

Чего ждать от собаки представителям других знаков китайского гороскопа, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Китай, Узбекистан, Государственные праздники



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Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год собаки

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