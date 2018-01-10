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Что вы думаете о публикации ГУВД фото нетрезвых водителей?
  • Правильная инициатива, которая заставит нерадивых водителей задуматься
    61.0% (141)
  • Публиковать фото и номера машин людей противозаконно
    13.0% (30)
  • Бороться с пьяными водителями нужно другими методами
    21.2% (49)
  • Как пили, так и будут пить - ничего не поможет в принципе
    4.8% (11)
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