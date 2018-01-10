В 2018 году можно насладиться зрелищем различных спортивных событий
По восточному (китайскому) календарю 2018 год — год Желтой Земляной Собаки
В Год Собаки в Узбекистане ожидается девять праздничных дней
Новогодняя игра: помоги символу нового года доехать до праздничной елки!
Эволюция моделей АвтоВАЗа, крупнейшего производителя легковых автомобилей в России и Восточной Европе, – в инфографике Sputnik
В воде, на суше, в воздухе — жизнь и здоровье каждого человека ежедневно подвергаются опасности
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале сентября подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял присягу 14 декабря 2016 года
Почему граждане стран ЦА становятся боевиками и уезжают в Сирию, есть ли отработанный алгоритм действий, который выбирают вербовщики, какие государства наиболее уязвимы — ответы на эти и другие вопросы ищите в спецпроекте Sputnik
В мире растет популярность нетрадиционных видов курения; однако производители не до конца честны с курильщиками и утаивают всю правду об их вреде
Во время визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани лидеры двух стран подписали 20 документов о сотрудничестве в различных сферах
С наступлением холодов все автолюбители сталкиваются с необходимостью перейти на зимнюю резину
Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, Sputnik Узбекистан рассказывает, как защитить себя от смертельного вируса
Российские инвесторы хотят построить сахарный завод в Узбекистане — он будет третьим в стране
Последние события показали, насколько большой проблемой в современном мире является терроризм. К сожалению, от самых страшных событий никто не застрахован.
За 10 месяцев 2017 года в Узбекистане потребительские цены на товары и услуги повысились на 9,3%
Генеральная ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала всем странам ввести Всемирный день ребенка
В Узбекистане с 15 ноября серьезно выросли цены на бензин — примерно на 35-40% и более.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт, который начинался как акция протеста против руководителя страны Башара Асада.
День борьбы с диабетом отмечают во всем мире 14 ноября