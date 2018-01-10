Импортный бензин: где купить и сколько стоит

Смотрите в нашей инфографике, на каких автозаправках можно залить в автомобиль зарубежное топливо и по каким ценам.
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В Узбекистане стартовали продажи бензина импортного производства
Смотрите в нашей инфографике, на каких автозаправках можно залить в автомобиль зарубежное топливо и по каким ценам.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.
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Сегодня в Ташкенте стартовали продажи импортного бензина марок Аи-95 и Аи-98 стоимостью 8500 и 9000 сумов за литр соответственно
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В рамках визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сербию республики подписали соглашение о сотрудничестве.
Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.
Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.