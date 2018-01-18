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Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

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Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
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Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
© Sputnik/

В результате пожара в пассажирском автобусе, ехавшем из Узбекистана в Россию, погибли 52 человека, только пятерым удалось выбраться из горящего салона

Трагедия произошла в 10:30 по местному времени на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент. По не установленной пока причине в салоне автобуса вспыхнул пожар, из 57 человек, находившихся внутри, выбраться удалось только пятерым — двоим водителям и троим пассажирам.

На месте ЧП создан оперативный штаб по расследованию произошедшего, из Узбекистана вылетел борт МЧС республики с представителями Министерства здравоохранения и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, МЧС Узбекистана, Казахстан, Узбекистан, Пожар



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  • Пепельница с окурками, архивное фото
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Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

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