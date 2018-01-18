Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

В результате пожара в пассажирском автобусе, ехавшем из Узбекистана в Россию, погибли 52 человека, только пятерым удалось выбраться из горящего салона

Трагедия произошла в 10:30 по местному времени на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент. По не установленной пока причине в салоне автобуса вспыхнул пожар, из 57 человек, находившихся внутри, выбраться удалось только пятерым — двоим водителям и троим пассажирам.

На месте ЧП создан оперативный штаб по расследованию произошедшего, из Узбекистана вылетел борт МЧС республики с представителями Министерства здравоохранения и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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