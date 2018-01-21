25-летняя дружба Ташкента и Минска

Наступивший, 2018 год, многие эксперты называют ключевым для взаимоотношений Узбекистана и Беларуси - они не только отметят круглую дату — 25-летие установления дипломатических отношений,но и попытаются вывести их на новый уровень

Sputnik / Виталий Белоусов Перезагрузка: Ташкент и Минск готовят новый прорыв в отношениях

В настоящее время стороны активно ведут подготовку к первому официальному визиту Шавката Мирзиёева в Минск.

О том, чего удалось достичь странам за это время, — наша инфографика.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.