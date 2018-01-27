Греемся в заглохшей машине

Ни один водитель не застрахован от различного рода неприятностей на дороге, например, от поломки автомобиля на заснеженной трассе, причем в самый неподходящий момент

Пребывание в заглохшей машине холодной зимой может угрожать не только здоровью водителя и пассажиров, но и их жизни.

Sputnik Узбекистан подготовил несколько советов, как вести себя, чтобы согреться и не погибнуть.