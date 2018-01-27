Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Пребывание в заглохшей машине холодной зимой может угрожать не только здоровью водителя и пассажиров, но и их жизни.
Sputnik Узбекистан подготовил несколько советов, как вести себя, чтобы согреться и не погибнуть.
Ни один водитель не застрахован от различного рода неприятностей на дороге, например, от поломки автомобиля на заснеженной трассе, причем в самый неподходящий момент
Пребывание в заглохшей машине холодной зимой может угрожать не только здоровью водителя и пассажиров, но и их жизни.
Sputnik Узбекистан подготовил несколько советов, как вести себя, чтобы согреться и не погибнуть.
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Наступивший 2018 год многие эксперты называют ключевым для взаимоотношений Узбекистана и Беларуси: они не только отметят круглую дату — 25-летие установления дипломатических отношений, но и попытаются вывести их на новый уровень
В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.
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Президент откликнулся на известие о победе молодежной сборной Узбекистана на чемпионате Азии по футболу среди молодежи до 23 лет в КНР
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Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.