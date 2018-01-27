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Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

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Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (46)
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Как не замерзнуть в заглохшем автомобиле
© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook Victoria Lyubavina

Ни один водитель не застрахован от различного рода неприятностей на дороге, например, от поломки автомобиля на заснеженной трассе, причем в самый неподходящий момент

Пребывание в заглохшей машине холодной зимой может угрожать не только здоровью водителя и пассажиров, но и их жизни.

Sputnik Узбекистан подготовил несколько советов, как вести себя, чтобы согреться и не погибнуть.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (46)



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Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

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