Железная дорога между жемчужинами Узбекистана

Общая стоимость проекта оценивается в 35,9 миллиона долларов. На сегодняшний день уже проложено 29,6 километра стального полотна. По новой линии протяженностью примерно 33 километра будут ездить современные, в том числе высокоростные поезда.

Другие факты и подробности о железнодорожной линии Ургенч — Хива смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

После запуска участка Ургенч — Хива туристы смогут на комфортабельном скоростном поезде "Афросиаб" без проблем перемещаться между историческими жемчужинами Узбекистана — Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.