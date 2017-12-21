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Мигранты на стройке

Власти Сахалина предлагают запретить мигрантам работать в охране

© Sputnik/ Максим Блинов
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (87)
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Ряд других ограничений на трудоустройство иностранцев в регионе действуют с 2016 года, например, иностранцам запрещено работать на производстве хлеба и кондитерских изделий, а также в такси

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Власти Сахалина предлагают ввести запрет на трудоустройство мигрантов в охранные агентства и на автостоянки, с такой инициативой выступил губернатор Олег Кожемяко на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Сахалинской области.

"В проекте указа губернатора на 2018 год перечень ограничений для трудоустройства мигрантов расширен. Предложено запретить им работать на автостоянках. По мнению Олега Кожемяко, иностранцы не должны привлекаться и в охранные агентства, которые обеспечивают безопасность социально значимых объектов, например, школ и больниц", — сообщает пресс-служба главы региона.

Ряд других ограничений на трудоустройство иностранцев в регионе действуют с 2016 года. В перечне видов экономической деятельности, где действуют запреты на привлечение мигрантов, — производство хлеба и кондитерских изделий, автобусный транспорт и такси, ряд направлений торговли и строительства.

Мигрант получил патент
© Youtube/ Официальный канал ММЦ
В Хакасии 80% трудовых патентов получили узбекистанцы
Благодаря этим мерам за последние два года количество трудоустроенных россиян в данных сферах увеличилось на 20%, отмечает пресс-служба со ссылкой на руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяну Бабич. Доля иностранцев в числе занятых в островной экономике составляет порядка 10%. В 2017 году мигрантам выдано 6353 патента, что на 11% меньше, чем годом ранее.

"Сахалинская область не проходной двор, а приграничный регион России, стратегически важная для страны территория. Поэтому вопросы миграции должны находиться под жестким контролем государства", — цитирует пресс-служба слова Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что приоритетом для региона является трудоустройство российских граждан, и количество привлекаемых в Сахалинскую область иностранцев должно последовательно снижаться.

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Тема:
Миграционное законодательство России (87)

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Теги:
трудовая миграция, Сахалинская область, Россия



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