В России увеличат до 500 тыс. рублей штраф за оказание услуг нелегалам

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Госдума одобрила законопроект о повышении до 500 тысяч рублей штрафов за предоставление жилья нелегалам.

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Кроме того, взыскивать средства будут и за предоставление транспортного средства иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию.

Соответствующие поправки вносятся в КоАП. Согласно проекту закона, за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка оформления документов на пребывание или правил транзитного проезда через ее территорию, для граждан предусматриваются штрафы от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

В настоящее время действуют штрафы до 300 тысяч рублей.

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