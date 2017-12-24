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Трудовые мигранты, архивное фото

Соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана в РФ вступило в силу

© Sputnik/ Павел Лисицын
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (88)
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Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Соглашение по трудоустройству граждан Узбекистана в РФ вступило в силу, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Двадцать первого декабря 2017 года вступило в силу межправительственное соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, подписанное 5 апреля 2017 года в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию", — говорится в сообщении.

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Соглашением определяются основные права граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность в России. В частности, предусматривается право гражданина на труд, отдых и социальное страхование (кроме обязательного медицинского), пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, а также на получение от компетентных органов РФ информации, касающейся условий и порядка его пребывания в РФ, прав и обязанностей, вытекающих из российского законодательства.

Документ предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Узбекистана для временной работы в России еще на территории его страны, включая медицинское освидетельствование на предмет выявления у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Соглашением устанавливается обязанность работодателя информировать компетентные органы РФ и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве труда Узбекистана о прекращении или расторжении трудового договора с трудящимся-мигрантом.

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Тема:
Миграционное законодательство России (88)
Теги:
Мигранты, Россия, Узбекистан



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