Узбекистан разрешит частникам отправлять мигрантов за рубеж

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Узбекистан намерен предоставить частным рекрутинговым компаниям право по отправке мигрантов за рубеж, сообщает корреспондент Sputnik.
В настоящее время трудоустройством граждан страны за рубежом занимается только Министерство занятости и трудовых отношений и его структура — Агентство по вопросам внешней трудовой миграции.
Однако неофициально эту сферу деятельности оккупировали некоторые частные компании, которые под предлогом оказания различных информационных и консалтинговых услуг, осуществляют отправку на работу за рубеж граждан Узбекистана, прежде всего, в страны Евросоюза, США, Канаду и другие страны.
"Сегодня мы действительно является монополистами в этой деятельности. Однако в проекте закона "О внешней трудовой миграции" предусмотрено привлечение частных рекрутинговых агентств Узбекистана к работе по отправке наших граждан в Российскую Федерацию и другие иностранные государства. Это новшество в законодательстве", — сообщил корреспонденту Sputnik заместитель министра занятости и трудовых отношений Баходир Низомов.
По его словам, ранее министерство также внесло на рассмотрение правительства другой закон "О рекрутинге и рекрутинговой деятельности". После его утверждения, заметил замминистра, частные организации Узбекистана смогут направлять граждан не только на работу по республике, но и за рубеж.
"Данные документы подготовлены исходя из изучения международного положительного опыта и рекомендаций специалистов Международной организации труда", — сказал он.
Крупнейшим рынком рабочей силы для узбекистанцев сегодня выступает Россия. По оценкам МВД России, в январе-ноябре 2017 года на миграционный учет в стране было поставлено 3,1 миллиона граждан Узбекистана.
На днях вступило в силу Соглашение по трудоустройству граждан Узбекистана в РФ. Документом определяются основные права узбекистанцев, осуществляющих временную трудовую деятельность в России. В частности, предусматривается право гражданина на труд, отдых и социальное страхование, пенсионное обеспечение в соответствии с российским законодательством.
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