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Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото

Узбекистан разрешит частникам отправлять мигрантов за рубеж

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Миграция
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Частной рекрутинговой компанией сможет стать любое юридическое лицо, получившие лицензию Минтруда на оказание посреднических услуг по трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Узбекистан намерен предоставить частным рекрутинговым компаниям право по отправке мигрантов за рубеж, сообщает корреспондент Sputnik.

В настоящее время трудоустройством граждан страны за рубежом занимается только Министерство занятости и трудовых отношений и его структура — Агентство по вопросам внешней трудовой миграции.

Однако неофициально эту сферу деятельности оккупировали некоторые частные компании, которые под предлогом оказания различных информационных и консалтинговых услуг, осуществляют отправку на работу за рубеж граждан Узбекистана, прежде всего, в страны Евросоюза, США, Канаду и другие страны.

"Сегодня мы действительно является монополистами в этой деятельности. Однако в проекте закона "О внешней трудовой миграции" предусмотрено привлечение частных рекрутинговых агентств Узбекистана к работе по отправке наших граждан в Российскую Федерацию и другие иностранные государства. Это новшество в законодательстве", — сообщил корреспонденту Sputnik заместитель министра занятости и трудовых отношений Баходир Низомов.

По его словам, ранее министерство также внесло на рассмотрение правительства другой закон "О рекрутинге и рекрутинговой деятельности". После его утверждения, заметил замминистра, частные организации Узбекистана смогут направлять граждан не только на работу по республике, но и за рубеж.

"Данные документы подготовлены исходя из изучения международного положительного опыта и рекомендаций специалистов Международной организации труда", — сказал он.

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Отметим, что под частной рекрутинговой компанией понимается любое юридическое лицо, получившие лицензию Минтруда на оказание посреднических услуг по трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом.

Крупнейшим рынком рабочей силы для узбекистанцев сегодня выступает Россия. По оценкам МВД России, в январе-ноябре 2017 года на миграционный учет в стране было поставлено 3,1 миллиона граждан Узбекистана.

На днях вступило в силу Соглашение по трудоустройству граждан Узбекистана в РФ. Документом определяются основные права узбекистанцев, осуществляющих временную трудовую деятельность в России. В частности, предусматривается право гражданина на труд, отдых и социальное страхование, пенсионное обеспечение в соответствии с российским законодательством.

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Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, Миграция



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