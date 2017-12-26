В Узбекистане открыто представительство МВД России

В начале апреля правительства России и Узбекистана подписали соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане появилось представительство МВД России в рамках реализации соглашения в сфере миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркина Мухитдинова.

© Sputnik/ Илья Питалев Граждане Узбекистана составляют около 10% от всех мигрантов в России

"Накануне состоялось открытие представительства МВД России в Ташкенте. Это важный шаг в реализации нашего сотрудничества. Надеемся, что наше представительство также в ближайшее время будет открыто в России", — сказал Мухитдинов на встрече с делегацией Роструда, прибывшей с визитом в Узбекистан.

С узбекской стороны компетентными органами в рамках соглашения определены Министерство занятости и трудовых отношений и МВД республики.

По данным МИД Узбекистана, 21 декабря вступило в силу соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Соглашение было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.

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