В Узбекистане открыто представительство МВД России

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане появилось представительство МВД России в рамках реализации соглашения в сфере миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркина Мухитдинова.
С узбекской стороны компетентными органами в рамках соглашения определены Министерство занятости и трудовых отношений и МВД республики.
По данным МИД Узбекистана, 21 декабря вступило в силу соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Соглашение было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.
По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.
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