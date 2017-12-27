Росстат: мигранты помогут увеличить численность населения РФ до 154 млн

Росстат подготовил демографический прогноз до 2036 года на основе существующих тенденций

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В России за счет притока мигрантов численность населения может возрасти до 154 миллионов человек к 2036 году, передает газета "Известия" со ссылкой на оптимистичный прогноз Росстата.

Согласно среднему варианту прогноза, численность жителей РФ составит 147 млн человек к тому же сроку. Увеличение численности населения произойдет также благодаря миграционному приросту, а не естественному.

Несмотря на большую разницу между ними, а низкий прогноз предполагает снижение численности населения до 138 миллионов человек, все варианты сходятся в нехватке россиян трудоспособного возраста.

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