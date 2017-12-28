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Мужчина в наручниках

В Новосибирской области задержали организаторов незаконной миграции

Sputnik / Евгений Биятов
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (89)
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В результате оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты компьютеры с информацией о "клиентской базе" преступной группы, паспорта граждан стран Центрально-Азиатского региона, документы, предназначенные для легализации пребывания иностранцев на территории РФ

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Новосибирской области силовики раскрыли преступную группировку, которая занималась организацией незаконной миграции в России, передает центр общественных связей ФСБ РФ.

Иностранный рабочий в общежитии
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"Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области совместно с территориальным органом безопасности и ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты компьютеры с информацией о "клиентской базе" преступной группы, паспорта граждан стран Центрально-Азиатского региона, документы, предназначенные для легализации пребывания иностранцев на территории РФ: патенты на работу, миграционные карты, сертификаты о знании русского языка и бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Организация незаконной миграции".

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Тема:
Миграционное законодательство России (89)

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Теги:
незаконная миграция, Новосибирская область



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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    Сотрудники Таможенной службы Душанбе обнаружили у несовершеннолетнего свыше 22 тысяч капсул пиротехники, запрещенной в Таджикистане.

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