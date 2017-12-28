В Новосибирской области задержали организаторов незаконной миграции

В результате оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты компьютеры с информацией о "клиентской базе" преступной группы, паспорта граждан стран Центрально-Азиатского региона, документы, предназначенные для легализации пребывания иностранцев на территории РФ

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Новосибирской области силовики раскрыли преступную группировку, которая занималась организацией незаконной миграции в России, передает центр общественных связей ФСБ РФ.

© Sputnik/ Валерий Мельников В России увеличат до 500 тыс. рублей штраф за оказание услуг нелегалам

"Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области совместно с территориальным органом безопасности и ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты компьютеры с информацией о "клиентской базе" преступной группы, паспорта граждан стран Центрально-Азиатского региона, документы, предназначенные для легализации пребывания иностранцев на территории РФ: патенты на работу, миграционные карты, сертификаты о знании русского языка и бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Организация незаконной миграции".

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.