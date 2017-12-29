В Московской области арестовали около 100 нелегальных мигрантов

Иностранцы, находившиеся и работавшие в России без документов, жили в бывшем оздоровительном комплексе

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Правоохранители арестовали в подмосковной деревне Удино около ста нелегальных мигрантов, сообщает агентство Москва.

"Всего за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 95 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности", — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что на каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

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