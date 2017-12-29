19:15 29 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Задержанные мигранты

В Московской области арестовали около 100 нелегальных мигрантов

Sputnik / Андрей Стенин
Миграция
Получить короткую ссылку
Тема:
Миграционное законодательство России (90)
9701

Иностранцы, находившиеся и работавшие в России без документов, жили в бывшем оздоровительном комплексе

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Правоохранители арестовали в подмосковной деревне Удино около ста нелегальных мигрантов, сообщает агентство Москва.

"Всего за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 95 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности", — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что на каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Миграционное законодательство России (90)
Теги:
Мигранты, Московская область



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Праворульный автомобиль
    Право на лево

    Власти Армении намерены запретить праворульные машины и такси старше шести лет. По мнению чиновников, авто с "рулем наоборот" и старые такси слишком опасны.

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Предновогодний Ташкент
Праздник к нам приходит: Ташкент засиял новогодними огнями
Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас спел свой хит с поклонником на сцене Ташкента
Новогодняя игра
Новогодняя игра: доберись до елки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054