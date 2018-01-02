Стоимость патента для мигрантов вырастет в Подмосковье на 7,5%

С нового года в Московской области вырастет стоимость трудового патента для иностранных граждан, которая не индексировалась в регионе с 2015 года

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Закон "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2018 год" был принят Мособлдумой и вступает в силу с 1 января 2018 года, стоимость патента вырастет на 7,5%.

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"Предлагается в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,1, тем самым увеличив стоимость патента с 4 тысяч до 4,3 тысячи рублей. При этом рост стоимости патента составит 7,5%, что свидетельствует об умеренном повышении налоговой нагрузки для иностранных граждан по сравнению с увеличением потребительских цен", — заявил министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан.

По словам министра, благодаря данному закону дополнительные доходы бюджета региона составят порядка 525 миллионов рублей.

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