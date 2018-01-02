Путин повысил штраф за оказание услуг нелегальным мигрантам

Для граждан предусматриваются штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает до 500 тысяч рублей штрафы за предоставление жилого помещения или транспортного средства, либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Соответствующие поправки вносятся в КоАП. Согласно проекту закона, за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка оформления документов на пребывание или правил транзитного проезда через ее территорию, для граждан предусматриваются штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

В настоящее время действуют штрафы до 300 тысяч рублей.

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