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Центр временного содержания иностранных граждан в Приморье

Узбекские трудовые мигранты могут заменить северокорейских в Приморье

ОНК Приморского края
Миграция
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Предварительные договоренности об этом есть с консулом Узбекистана, сообщил врио губернатора края

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекистанцы могут заменить граждан КНДР на рабочих местах в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Андрея Тарасенко.

По словам Тарасенко, предварительные договоренности есть с консулом Узбекистана.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын
KRT via AP Video
Глава Южной Кореи заявил, что готов встретиться с лидером КНДР
Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел в отношении КНДР новые санкции, ограничивающие экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.

Директор по политическому планированию в Госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что США рассчитывают на сокращение Россией найма северокорейских работников. МИД Японии призвал РФ не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР. Сообщалось, что Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более 9 тысяч граждан из КНДР.

Однако Тарасенко отметил, что власти Приморья хотят оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР, которые уже находятся на территории региона.

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Теги:
КНДР, Приморье, Миграция



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