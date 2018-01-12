Узбекские трудовые мигранты могут заменить северокорейских в Приморье

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекистанцы могут заменить граждан КНДР на рабочих местах в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Андрея Тарасенко.
По словам Тарасенко, предварительные договоренности есть с консулом Узбекистана.
Директор по политическому планированию в Госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что США рассчитывают на сокращение Россией найма северокорейских работников. МИД Японии призвал РФ не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР. Сообщалось, что Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более 9 тысяч граждан из КНДР.
Однако Тарасенко отметил, что власти Приморья хотят оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР, которые уже находятся на территории региона.
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